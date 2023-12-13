Lukas Lerager: ''Bulutlardayım, yaptığımız çılgınca''

Kopenhaglı futbolcu Lukas Lerager, Galatasaray karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Lukas Lerager: ''Bulutlardayım, yaptığımız çılgınca''
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Aralık 2023 01:26
Son güncelleme 13 Aralık 2023 01:38
Karşılaşmanın tek golünü atan Kopenhaglı futbolcu Lukas Lerager, Galatasaray maçının ardından konuştu.

Lukas Lerager, "Ne düşündüğümü bilmiyorum. Şu an bulutlardayım. Bu yaptığımız fazlasıyla çılgınca! Yolumuza devam ediyoruz.'' dedi.

Lerager sözlerini, ''Aslında çok iyi bir oyun oynamadık. İşler tam anlamıyla istediğimiz gibi gitmedi ama sonucu aldık." şeklinde noktaladı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery