Lukas Lerager: ''Bulutlardayım, yaptığımız çılgınca''

Karşılaşmanın tek golünü atan Kopenhaglı futbolcu Lukas Lerager, Galatasaray maçının ardından konuştu.

Lukas Lerager, "Ne düşündüğümü bilmiyorum. Şu an bulutlardayım. Bu yaptığımız fazlasıyla çılgınca! Yolumuza devam ediyoruz.'' dedi.

Lerager sözlerini, ''Aslında çok iyi bir oyun oynamadık. İşler tam anlamıyla istediğimiz gibi gitmedi ama sonucu aldık." şeklinde noktaladı.