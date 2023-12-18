Lukas Haraslin: "Galatasaray ilgi çekici"

Sparta Prag'ın kanat oyuncusu Lukas Haraslin, Galatasaray eşleşmesini değerlendirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Lukas Haraslin: 'Galatasaray ilgi çekici'
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18 Aralık 2023 18:12
UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Galatasaray ile eşleşen Sparta Prag'da kanat oyuncusu Lukas Haraslin, Galatasaray eşleşmesini değerlendirdi.

Galatasaray'ın ilgi çekici bir takım olduğunu söyleyen Haraslin, "Galatasaray ilgi çekici bir rakip. Bizi ilginç ve zorlayıcı bir maç bekliyor. Türklerin yarattığı atmosferi biliyoruz ancak biz de kalitemizin farkındayız." dedi.

İç sahadaki maça güvendiklerini söyleyen Haraslin, "Evimizde güçlü bir oyunumuz var ve ikinci maçı kendi sahamızda oynamak avantaj olabilir. İki maçı da kazanıp son 16'ya yükselmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.
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