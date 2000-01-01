Luka'nın antrenörü Drakslar, "maç formunda değil" yorumuna açıklık getirdi

Dallas Mavericks'in yıldızı Luka Doncic'in Slovenyalı antrenörü Jure Drakslar, oldukça yaygın hale gelen ve bazı Mavs taraftarlarının Luka için endişelenmesine sebebiyet veren, "formda değil" yorumuna açıklık getirdi.



The Athletic'den Tim Cato ile yaptığı bir röportajda Drakslar, söylediğinin doğru bir şekilde tercüme edilmediğini söyledi:



"Luka'nın 'formda olmadığına' dair ifademin yanlış çevirisini açıklığa kavuşturuyorum:



Röportaj, Rus medyası için verilmişti. Aslında söylediğim cümle, 'Luka en iyi maç formunda değil' şeklindeydi ve 'maç' kelimesi, uluslararası medyada çevirilmemiş olan kelimeydi. Şu anda maç formunda olmak imkansız, çünkü hiç maç oynanmıyor ve bu durum tüm NBA oyuncuları için geçerli. Luka aslen çok iyi bir fiziksel formda, her gün çok sıkı çalışıyor, kondisyon çalışmaları yapıyor, 5'e 5 basketbol maçları yapıyor ve diyetine de çok sadık kalıyor. Aslen uluslararası medyanın kötü çevirisinden ötürü bir yanlış yorumlama durumu oldu. Sanırım Google Çeviri kullanmak, en iyi tercih değil."



2019-20 sezonunda Mavs için oynadığı 54 maçta Doncic, ortalama 28.7 sayı, 9.3 ribaund ve 8.7 asist kaydetmişti.



