Lukaku rekor kırdı, Inter yarı finale çıktı

Inter ile Bayer Leverkusen, UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Düsseldorf'ta karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 2-1 kazanan Inter, yarı finale yükseldi.Karşılaşmada Inter'in golleri, 15. dakikada Barella ve 21. dakikada Lukaku'dan geldi. Bayer Leverkusen'in golü ise, 24. dakikada Kai Havertz'den geldi.Romelu Lukaku, bu maçta attığı golle birlikte UEFA Avrupa Ligi'nde üst üste en çok maçta gol atma rekorunu kırdı. Lukaku, tam 9 maçtır en az 1 gol kaydediyor.Lukaku, bu rekoru Alan Shearar'ın elinden aldı. Inter'in forveti, 2014/2015 sezonunda Everton'la 5 maç üst üste gol attıktan sonra, Inter ile tekrar döndüğü kupada 4 maç daha üst üste ağları havalandırdı.