Lukaku: ''Neymar aktör değil...''

Belçika'nın golcü oyuncusu Lukaku, Brezilya maçı öncesi Neymar hakkında konuştu.

Dünya Kupası çeyrek finalinde Brezilya ile karşılaşacak Belçika'da golcü oyuncu Romelu Lukaku basın toplantısında ilginç açıklamalar yaptı.

Lukaku, Brezilya karşısındaki şanslarını değerlendirirken, fauller sonrasında abartılı bir şekilde yerde yattığı için eleştirilen Neymar ile ilgili konuştu.

Golcü oyuncu ilk olarak rakipleriyle ilgili ''Çok iyi hazırlandık. İki yıldır aynı sistemle oynuyoruz. Her şey çok olumlu. Brezilya maçı bizim için gerçek bir test olacak. Turnuvanın en iyi takımına karşı oynayacağız'' ifadelerini kullandı.

Lukaku, Neymar ile ilgili sorulan soruyu da yanıtlarken ''Neymar bir aktör değil, rol yaptığını düşünmüyorum. Rakipleri ona karşı sert oynayabiliyor. Çok üstün özelliklere sahip, dünyanın en iyi oyuncularından biri. Kariyerimde ikinci kez ona karşı oynayacak olmaktan dolayı çok mutluyum'' dedi.

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17:00
06.07.2018
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Brezilya
21:00
06.07.2018
 Belçika
12
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 Uruguay 3 3 0 0 5 0 5 9
2 Rusya 3 2 0 1 8 4 4 6
3 Suudi Arabistan 3 1 0 2 2 7 -5 3
4 Mısır 3 0 0 3 2 6 -4 0
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