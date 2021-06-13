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Lukaku: "Maçtan önce çok ağladım"

Romelu Lukaku, Rusya'yı 3-0 yendikleri maçın ardından açıklamada bulundu.

Lukaku: 'Maçtan önce çok ağladım'
EURO 2020'deki ilk maçında 2 gol atarak yıldızlaşan Belçikalı Romelu Lukaku, karşılaşmanın ardından konuştu.

Maça çıkmadan önce Inter'den takım arkdaşı Christian Eriksen'in yaşadıkları nedeniyle ağladığını ve maça çıkmakta zorlandığını söyleyen Lukaku, "Maçtan önce çok ağladım, motive olmakta zorlandım. Eriksen ile görüşeceğim, umarım tehlikeyi atlatmıştır, umarım yakın zamanda sağlığına kavuşur. Dualarım onunla birlikte." diye konuştu.

Geçen yılın devre arasında Inter'e transfer olan Christian Eriksen ve Romelu Lukaku 1,5 yıldır birlikte top koşturuyordu.



S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 İtalya 1 1 0 0 3 0 3 3
2 Galler 1 0 1 0 1 1 0 1
3 İsviçre 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Türkiye 1 0 0 1 0 3 -3 0
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