Lukaku, Inter'i dakika 90'da kurtardı

Şampiyonlar Ligi'nde B Grubu mücadelesinde Inter ile Mönchengladbach, Giuseppe Meazza Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşma 2-2 berabere sonuçlandı.Karşılaşmayı Kovid-19 önlemleri nedeniyle sınırlı sayıda izleyici yerinden takip etti.Mücadelede Inter'in golleri 49. ve 90. dakikalarda Romelu Lukaku'dan geldi. Mönchengladbach'ın golleri ise 63. dakikada Ramy Bensebaini'nin penaltı vuruşundan ve 85. dakikada Hofmann'dan geldi.Gruptaki diğer maçta Shakhtar Donetsk, deplasmanda Real Madrid'i 3-2 mağlup etti.Inter, gruptaki ikinci maçında Shakhtar'a konuk olacak. Mönchengladbach ise aynı haftada sahasında Real Madrid ile karşılaşacak.Inter'in Belçikalı forveti Romelu Lukaku, Inter'le çıktığı son 9 Avrupa Kupası maçında da ağları sarsmayı başardı. 27 yaşındaki forvet bu maçlarda 11 gol kaydetti.