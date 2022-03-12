Lukaku, Inter'e dönmek istiyor!

Chelsea forması giyen Romelu Lukaku, İngiliz ekibine uygulanan yaptırımların ardından eski takımı Inter'e dönmek istiyor.



La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Lukaku, Chelsea'de yaşanan gelişmelerin ardından, Inter'e geri dönmek için için kulüple temasa geçti. Haberde, Inter'in de Chelsea'deki durumu yakından takip ettiği belirtildi.



5 MİLYON EURO'LUK İNDİRİM



Öte yandan Belçikalı yıldızın, Inter'e gitmesi durumunda maaşında yaklaşık olarak 5 milyon euro'luk bir indirim yapması gerektiği ve bunu kabul ettiğine dair Inter'e bilgi verdiği aktarıldı.



BU SEZON 11 GOL ATTI!



Yıldız futbolcu sezon başında katıldığı Chelsea'de bu sezon 31 maçta 11 kez fileleri havalandırdı.



28 yaşındaki oyuncu, 2019-2021 yılları arasında Inter forması giymişti.





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