İtalya Serie A'nın 24. haftasında lider Inter, evinde Genoa ile karşı karşıya geldi. Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanan mücadeleyi Inter 3-0 kazandı.



Inter'e galibiyeti getiren goller, 1. dakikada Lukaku, 69. dakikada Darmian ve 80. dakikada Alexis Sanchez'den geldi.



Son haftaların yükselen ismi Lukaku, attığı golle birlikte Darmian'ın golünde de asisti yapan isim olarak yine yıldızlaştı. Romelu Lukaku böylece son 5 haftada 6 gol ve 3 asistlik performansa ulaştı.



Bu sonucun ardından üst üste 5. galibiyetini alan Inter, 56 puana yükseldi ve 3. sırada 1 maçı eksik olan Inter'in 10 puan önüne fırladı. 6 maç sonra yenilen Genoa ise 26 puanda kaldı.



Serie A'nın 25. haftasında Inter deplasmanda Parma ile karşılaşacakken, Genoa evinde Sampdoria'yı konuk edecek.



