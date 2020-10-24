"Lukaku dünyanın en iyi forveti"

Romelu Lukaku'nun menajeri, Belçikalı forvet hakkında açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
'Lukaku dünyanın en iyi forveti'
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24 Ekim 2020 18:02
Menajer Federico Pastorello, son dönemde Inter adına kaydettiği gollerle futbolseverlerin beğenisini kazanan Romelu Lukaku için açıklamalarda bulundu.

Manchester United'ta dönem dönem eleştiri konusu olan Belçikalı forvet, İtalyan devi Inter'de yeniden kendini buldu.

"İTALYA DOĞRU TERCİHTİ"

Federico Pastorello yaptığı açıklamada; "İtalya'ya gelmesi onun için doğru tercihti. Inter büyük bir aile ve taraftarlar onun için çıldırıyor. Yetenek ve zihniyet açısından şu anda dünyanın en iyi forveti Lukaku." dedi.

Lukaku, 2020/2021 sezonuna da hızlı başladı. 27 yaşındaki forvet, çıktığı 5 resmi maçta 6 gol kaydetti.



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