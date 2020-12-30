Lukaku: 'Dünyanın en iyi 5 forvetinden biriyim'

Inter'in Belçikalı yıldız golcüsü Romelu Lukaku, dünyanın en iyi 5 forveti arasında olduğunu söyledi.



Ülkesinin basınına verdiği röportajda konuşan Lukaku, Inter'de sorumluluk almaktan kaçınmadığını belirterek başarısında bu durumun büyük etkisi olduğunu söyledi. Lukaku açıklamasında, "Bane emanet edilen sorumluluğun farkındayım ve bu yüzden pes etmiyorum. Her takımın liderlere ihtiyacı olur, Inter'de de Vidal, Barrella, Alexis Sanchez ve ben lider olarak oyunumuzu bir üst vitese geçirebiliyor" ifadelerini kullandı.



Gelişiminde Jose Mourinho etkisinden bahseden Lukaku, "Mourinho bana hem baskı yapmayı, hem de sahada nerede durmam gerektiğini öğretti. Şimdi de Harry Kane ile yaptıklarına bakabilirsiniz" diye konuştu.



Lewandowski'nin çok takdir ettiği bir golcü olduğundan bahseden 27 yaşındaki golcü, kendisine sorulan 'Kendini dünyanın en iyi forvetleri arasında görüyor musun, mesela ilk 5?' sorusuna "Kendi içindeki sıralamayı yapmak istemiyorum ama ben kesinlikle dünyanın en iyi 5 forvet oyuncusu arasındayım" sözlerini kullandı.



Geçen sezon transfer olduğu Inter'de 51 maçta 34 gol 6 asistle oynayan Lukaku, bu sezon ise çıktığı 23 maçta 20 gol 3 asist kaydererek kariyerinin zirvesinde olduğunu kanıtladı.



