Lukaku'dan Inter taraftarına yanıt!

Inter'den 115 milyon euro karşılığında Chelsea'ya imza atan Romelu Lukaku, İtalyan taraftarların kendisine gösterdiği tepkiye yanıt verdi.



Lukaku'yu kısa bir süre önce sert bir dille eleştiren taraftar grubu Curva Nord'un açıklamasında, "Sevgili Romelu, senden daha dürüst ve şeffaf olmanı beklerdik. Seni, bizden biri gibi koruyup kucakladık ama sen de herkes gibi kendini parayla kanıtladın" ifadeleri yer almıştı.



Belçikalı golcü, taraftarların bu açıklamasına yazılı olarak yanıt verdi. İşte Lukaku'nun sözleri..



"Sevgili Inter taraftarları, beni kendiniz gibi kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. Beni ve ailemi Milano'da evimde hissettirdiğiniz için teşekkür ederim.



Koşulsuz desteğiniz ve sevginiz, ilk sezonun ardından ekstra motivasyonunuz için teşekkür ederim. Inter'e geldiğimde, kulüpte kendimi iyi şekilde göstereceğimi hemen hissettim. Daha havaalanındayken karşılaştığım sevgi ve karşılama, harika bir hikayenin temelini attı.



Her antrenmanda ve her maçta sizi gururlandırmak için elimden gelenin en iyisini yaptım. Sezon tatsız şekilde sona erdi ama bana güç verdiniz. Ve takımımız şampiyonluğu kazanmayı başardı.



Umarım Chelsea'ye neden transfer olduğumu anlamışsınızdır. Benim için bu hayattaki en büyük şans ve bu aşamada, tam da hayalini kurduğum fırsat bu. Ama tereddüt etmeyin, sonsuza kadar Interista olarak kalacağım çünkü siz olmasaydınız bugün olduğum oyuncu ve kişi olamazdım. Kalbimin en derinliklerinden sonsuz teşekkürler."



