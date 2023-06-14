Lukaku'dan 90 milyon euro'luk istek

Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, bir süredir görüşmelerini sürdürdüğü Romelu Lukaku transferinden sonuç alamadı.



Foot Mercato'nun haberine göre Romelu Lukaku, Al Hilal'in kendisine yaptığı yıllık 20 milyon euro'luk teklifi reddetti.



Belçikalı yıldız oyuncunun Al Hilal'den yıllık 90 milyon euro istediği belirtildi.



Bunun üzerine Suudi Arabistan ekibinin Lukaku transferinden vazgeçip başka bir forvetin peşine düşmeye karar verdiği aktarıldı.



BU SEZONKİ PERFORMANSI



Inter formasıyla bu sezon 37 karşılaşmaya çıkan Romelu Lukaku, 14 gol, 7 asistlik performans sergiledi.



Belçikalı yıldızın 2026 yılına kadar Chelsea ile sözleşmesi bulunuyor.





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