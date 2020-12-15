'Lukaku Bayern'de atardı, Lewandowski Inter'de atamaz'

İtalyanların efsane golcülernden Christian Vieri çok konuşulacak bir Lewandowski - Lukaku kıyaslaması yaptı.Vieri eski takım arkadaşlarından Antonio Cassano ile birlikte yaptığı twitch yayınında söz aldıktan sonra, "Lukaku Bayern'de olsa en az Lewandowski kadar gol atardı ama Lewandowski Inter'de olsa asla Lukaku kadar gol atamaz" diyerek ilginç bir tespit yaptı. Vieri, daha önce de Inter'de Lukaku'nun kendisini veliahtı olduğunu belirterek benzer oyun yapıları olduğunu açıklamış ve Belçikalı yıldızı çok beğenerek izlediğini dile getirmişti.27 yaşındaki Romelu Lukaku Inter'de bu sezon Şampiyonlar Ligi ve Serie A'da 15 maçta 13 gol 2 asistlik performans sergilerken 32 yaşındaki Robert Lewandowski ise Bayern Münih'te Lig, Almanya Süper Kupası, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Süper Kupası'ndaki toplam 16 maçta 16 gol atıp 5 asist yaptı.