PACERS 143-120 WIZARDS



Indiana Pacers, Gainbridge Fieldhouse'da Washington Wizards'ı 143-120 mağlup etti.



Tyrese Haliburton, 20 sayı ve 11 asistle double-double'a imza atarak Pacers'a liderlik etti. Bruce Brown ise 24 sayıyla Pacers'ın en skorer ismi oldu.



Wizards'ın en skorer ismi 25 sayıyla Kyle Kuzma olurken, Jordan Poole ise ilk normal sezon maçında 18 sayı ve 5 asist kaydetti.



CELTICS 108-104 KNICKS



Boston Celtics, Madison Square Garden'da New York Knicks'i 108-104 mağlup etti.



Jayson Tatum 34 sayı, 11 ribaund ve 4 asistle Celtics'in en skoreriydi. Kristaps Porzingis ise skoru belirleyen üç sayılık basketi bulmasının yanı sıra 30 sayı ve 8 ribaundla maçı tamamladı.



Knicks cephesinde RJ Barrett 24 sayı, 3 ribaund ve 2 asistle mücadele etti. Julius Randle ise 14 sayı, 11 ribaund ve 7 asistle oynadı.



MAGIC 116-86 ROCKETS



Orlando Magic, Amway Center'da Houston Rockets'ı 116-86 mağlup etti.



Altı Orlando oyuncusunun çift haneli skor ürettiği karşılaşmada Cole Anthony, benchten gelip 20 sayı ve 8 ribaund kaydederek başı çeken isim oldu. Paolo Banchero ise 12 sayı, 5 ribaund ve 5 asistle oynadı.



Rockets'ta Dillon Brooks, temsilcimiz Alperen Şengün ve Fred VanVleet 14'er sayı kaydettiler. Alperen ayrıca sekiz ribaund ve altı asist de kaydetti.



HORNETS 116-110 HAWKS



Charlotte Hornets, Spectrum Center'da Atlanta Hawks'ı 116-110 mağlup etti.



PJ Washington, 25 sayı, 5 ribaund ve 2 asistle Hornets'ta en skorer isim oldu. Terry Rozier ise 24 sayı, 6 asist ve 5 ribaund kaydetti.



Hawks cephesinde Trae Young 23 sayı ve 9 asist kaydederken, Jalen Johnson 21 sayı, yedi ribaund, iki asist, iki top çalma ve bir blokla oynadı



HEAT 103-102 PISTONS



Miami Heat, Kaseya Center'da Detroit Pistons'ı 103-102 mağlup etti.



Bam Adebayo, Heat'e 22 sayı, 8 ribaund, 3 asist ve 2 blokla liderlik etti. Jimmy Butler ise 19 sayı, 13 ribaund, 4 asist ve 2 top çalmayla oynadı.



Cade Cunningham, Pistons'a 30 sayı, 9 asist, 3 ribaund, 1 top çalma ve 1 blokla liderlik etti. Jalen Duren ise 17 sayı, 14 ribaund, 4 asist ve 4 blokla oynadı.



CAVALIERS 114-113 NETS



Cleveland Cavaliers, Barclays Center'da Brooklyn Nets'i 114-113 mağlup etti.



Donovan Mitchell, bitime 12.1 saniye kala uzak mesafeden bulduğu üçlük isabetiyle Cleveland'ı Nets karşısında galibiyete taşıyan basketi bulmuş oldu. Mitchell ve Max Strus 27'şer sayı kaydederek Cavs'in en skorer isimleri oldular. Mitchell ayrıca altı asist ve dört top çalma kaydederken, Strus ise 12 ribaund ekledi.



Nets cephesinde Cam Thomas benchten gelerek 36 sayı ile takımın en skoreriydi. Mikal Bridges 20 sayı, 6 ribaund, 4 asist ve 3 top çalma kaydetti.



RAPTORS 97-94 TIMBERWOLVES



Toronto Raptors, Scotiabank Arena'da konuk Minnesota Timberwolves'u 97-94 mağlup etti.



Dennis Schröder 22 sayı, 3 ribaund ve 7 asistle Raptors'ın en skoreri olurken, OG Anunoby ise 20 sayı, 6 ribaund, 2 top çalma ve 3 blokla oynadı.



Anthony Edwards 26 sayı ve 14 ribaundla Timberwolves'un en skorer ismiydi. Karl-Anthony Towns ise 19 sayı, 10 ribaund, 3 asist ve 4 blok kaydetti.



THUNDER 124-104 BULLS



Oklahoma City Thunder, United Center'da ev sahibi Chicago Bulls'u 124-104 mağlup etti.



Shai Gilgeous-Alexander 31 sayı, 5 ribaund, 10 asist, 1 top çalma ve 2 blokla Thunder'a liderlik etti. Jalen Williams ve Josh Giddey ise 16'şar sayı eklediler.



DeMar DeRozan 20 sayı, 5 ribaund, 2 asist, bir top çalma ve bir blokla Bulls'a liderlik etti. Zach LaVine ise 16 sayı, 4 ribaund ve 3 asistle oynadı.



PELICANS 111-104 GRIZZLIES



New Orleans Pelicans, FedEx Forum'da ev sahibi Memphis Grizzlies'i 111-104 mağlup etti.



Pelicans'ta CJ McCollum 24 sayı, 4 ribaund, 6 asist, 2 top çalma ve 1 blokla takımın en skorer ismiydi. Zion Williamson ise 23 sayı, 7 ribaund ve 3 asistle oynadı.





Desmond Bane 31 sayı, 5 ribaund, 5 asist, 2 top çalma ve bir blokla Grizzlies'in en skoreriydi. Xavier Tillman 17 sayı, 12 ribaund, 4 asist, 3 top çalma ve 1 blokla oynarken, Marcus Smart da aynı şekilde 17 sayı kaydetti.



KINGS 130-114 JAZZ



Sacramento Kings, Vivint Arena'da ev sahibi Utah Jazz'i 130-114 mağlup etti.



Kings'te Harrison Barnes 33 sayı, 4 ribaund ve 2 asistle en skorer isim olurken, Domantas Sabonis 22 sayı, 12 ribaund, 5 asist ve 2 blokla oynadı.



Jazz'de Jordan Clarkson 24 sayı, 4 ribaund ve 6 asistle, Lauri Markkanen ise 19 sayı ve 10 ribaundla oynadı.



MAVERICKS 126-119 SPURS



Dallas Mavericks, AT&T Center'da ev sahibi San Antonio Spurs'ü 126-119 mağlup etti.



Luka Doncic 33 sayı, 13 ribaund, 10 asist ve 2 top çalma ile sezonu triple-double'la açarken, Kyrie Irving 22 sayı, 2 ribaund ve 6 asistle, Grant Williams ve Tim Hardaway Jr. ise 17'şer sayı ve 6'şar ribaundla oynadılar.



Spurs'te Devin Vassell 23 sayı, 5 ribaund, 3 asist ve 2 top çalmayla takımın en skoreriydi. Keldon Johnson 17 sayı, 9 ribaund ve 7 asistle oynarken, Victor Wembanyama faul sorunu nedeniyle sadece 23 dakika süre alsa da yine de 15 sayı, 5 ribaund, 2 asist ve 2 top çalma kaydetti.



CLIPPERS 123-111 TRAIL BLAZERS



LA Clippers, Crypto.com Arena'da konuk ettiği Portland Trail Blazers'ı 123-111 mağlup etti.



Clippers'ta Paul George 27 sayı, 3 ribaund, 6 asist ve 3 top çalmayla oynarken, Kawhi Leonard 23 sayı, 5 ribaund ve 6 asist kaydetti.



Trail Blazers'ta Malcolm Brogdon 20 sayı ve 5 asistle oynarken, Anfernee Simons 18 sayı, 2 ribaund, 4 asist ve 2 top çalmayla oynadı.



