Luka, triple-double'ı sonrası: "Berbat oynadım!"

Dallas Mavericks süperstarı Luka Doncic, geçtiğimiz gece Chicago Bulls'a karşı 36 sayı, 16 ribaund ve 15 asistle yaptığı triple-double'a rağmen, 101-117 yenilgiye engel olamamasının sorumlusunun kendisi olduğunu söyledi.



Kariyerinin 29'uncu triple-double'ını yaparak Bulls efsanesi Michael Jordan'ı geride bırakmış olan Luka, karşılaşmadan sonra muhabirlere şu şekilde konuştu:



"İkinci yarı berbat oynadım. Bu yenilginin sorumlusu benim. İlk yarıda 30 sayı attığım için biraz bencil davrandım. İkinci yarıdaki ben, ben değildim. Bundan daha iyi bir iş ortaya koymalıyım. Böyle oynamamam lazım."



Ne demek istediğini netleştirmesi istendiğinde Doncic, "denememem gereken şutları denemek" şeklinde konuştu.



Doncic istatistiklerinin çoğunu ilk yarıda ortaya koymuş olmasına rağmen, Mavs devreyi 15 sayı geride kapatmıştı. İkinci yarıda yalnızca 2/11 şut isabetiyle oynayan Luka'nın yanı sıra, ekipte sakatlık veya sağlık ve güvenlik protokolleri nedeniyle, altı oyuncu eksikti.



"RAKAMLAR İYİ AMA AMACIMIZ MAÇ KAZANMAK"



Mavs koçu Rick Carlisle, Luka hakkında şu ifadeleri kullandı:



"İstatistikleri muhteşem. Yani, 36, 16 ve 15, olağanüstü. Ama galibiyet olmazsa, bundan da memnun kalmaz. Şu anda, Mavericks tarihinin en zorlu yedi günlük takvimine giriyoruz. Bireysel istatistikler etkileyici, ancak biz maç kazanmaya çalışıyoruz. "



Dallas, sonraki üç maçını deplasmanda, Toronto Raptors, Indiana Pacers ve San Antonio Spurs'a karşı oynayacak.



