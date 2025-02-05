Dallas Mavericks, Luka Doncic'in Los Angeles Lakers'a takas edilmesinin ardından kombine bilet sahiplerine para iadesi teklif ettikleri yönündeki haberlere yanıt verdi.



WFAA Dallas, organizasyonun sezonun geri kalanında biletlerini iptal etmek isteyen kombine bilet sahiplerine para iadesi teklif ettiğini iddia etmişti. Para iadesi teklif edildiğini iddia eden sosyal medya gönderisi sonrasında silinmişti.



Mavericks, WFAA tarafından gelen bir e-postada, "Para iadeleri konusunda, her kombine bilet üyesi ilişkisine değer veriyoruz ve temsilciler, üyelerin endişeleri veya soruları için aramaları yanıtlamak üzere hazır bulunuyorlar" ifadesi yer aldı.



Açıklamada ayrıca, "2025-26 sezonu için kombine bilet fiyatlandırması hakkında bir karar verilmedi. Kombine bilet üyeleri, temsilcilerinden önümüzdeki birkaç hafta içinde haber alacaklar." cümleleri yer aldı.



WFAA'nın taraftar ile takım temsilcisi arasında elde ettiği e-postalara göre, bir sezonluk bilet sahibi geri ödeme almayı başardı.



Takım temsilcisinin e-postasında, "Eğer kombine biletleri iptal edeceksek, sezonun geri kalanındaki tüm iç saha maçlarını, Houston'a karşı 8 Şubat'ta oynanacak maçtan itibaren iptal edeceğiz." ifadesi görüldü.



Mavericks, geçtiğimiz sezon NBA'in en yüksek 11. kombine bilet fiyatına (249 dolar) sahipti.



Birkaç taraftar, Doncic'in Lakers'a yaptığı şok edici takası protesto etmek için 2 Şubat'ta American Airlines Center'ın dışında toplandı. Bir kesim "Takımı satın" şeklinde bağırırken, diğer taraftarlar ise genel menajer Nico Harrison'ın işine son verilmesini talep eden pankartlar taşıyordu. Ayrıca arenanın dışında Doncic'e takımla kutlanan görev süresi için teşekkür minvalinde birçok anı bırakıldı.



Doncic, Dallas'ı 2024 NBA Finalleri'ne taşımış ve Mavs'teki altı buçuk sezonu boyunca beşer kez All-Star ve All-NBA kadrolarına seçilmişti.



