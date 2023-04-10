Dallas Mavericks süperstarı Luka Doncic, Mavericks'ten takas isteyeceğine dair haberleri yalanladı.



Yakın zamanda çıkan bir iddiada, Mavericks'in şampiyonluk kazanmasına yardımcı olacak doğru hamleleri yapmaması durumunda Doncic'in gelecekte bir takas talebinde bulunabileceği söylenmişti.



Ancak Luka, Mavericks'te oynamaktan "mutlu" olduğunu belirterek bu iddianın doğruluğunu reddetti:



"Yazılanları gördüm. Kim olduğunu bilmiyorum ama biri takas isteyeceğimi söylemiş. Komikti çünkü bunun doğru olduğunu bilmiyordum. Ben öyle bir şey söylemedim. Burada mutluyum. Endişelenecek bir şey yok."



Doncic ayrıca, Kyrie Irving'in bu yaz Dallas'ta kalması için elinden geleni yapacağını da sözlerine ekledi:



"Bence uyumumuz harika. İnsanlar tabii ki hayır diyecek. Çünkü yani sonuçlara bakınca haklı olabilirler, ama bence kimya oluşturmak ve ilişki kurmak zaman alan şeyler. Ben kalmasını isterim."



Dallas'a takas edildiğinden beri Irving, 20 maçta 27.0 sayı, 6.0 asist ve 5.0 ribaund ortalamaları yakalamıştı. Luka ise bu sezonu 32.4 sayı, 8.3 ribaund ve 6.8 asist ortalamalarıyla tamamladı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ