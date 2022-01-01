Luka: "Þu sýralar formdayýz, þampiyon olabiliriz!"

Dallas Mavericks süperstarý Luka Doncic, Mavericks'in bu sezon þampiyon olabileceðini söyledi.



Mavericks, geçtiðimiz gece Los Angeles Lakers'ý 128-110 maðlup ederek 2022'de muazzam formunu sürdürdü. Takým sezon baþýnda .500'ün altýnda yer almýþ olsa da, bir süredir yakaladýklarý istikrarla Golden State Warriors'ý Batý'daki üçüncü sýrasýndan alaþaðý etmeyi baþardý.



Doncic, Dallas'ýn bu sezon Lakers'a karþý kazandýðý galibiyetin ardýndan kaydettiði ilerleme hakkýnda konuþtu ve þehir için bir baþka þampiyonluk kazanma arzusunu yineledi:



"Her yýl hedef ayný, þampiyonluk kazanmak. Üzerinde çalýþmamýz gereken çok þey olduðunu biliyorum ama playofflarda iþler asla belli olmuyor, her þey olabiliyor. Þu anda formumuzdayýz."



Dallas 47-29'luk derecesi ile Batý Konferansý'nda 4. sýrada bulunuyor.



