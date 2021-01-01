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Luka, son saniye basketi için: "Biraz şansa girdi!"

Dallas Mavericks süperstarı Luka Doncic, Memphis Grizzlies'e karşı maçı kazandıran basketini "biraz şansa" bulduğunu itiraf etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Dallas Mavericks süperstarı Luka Doncic, Memphis Grizzlies'e karşı maçı kazandıran basketini "biraz şansa" bulduğunu itiraf etti.

Doncic, dün gece Memphis'teki FedExForum'da Mavericks'e şaşırtıcı şekilde 114-113'lük galibiyeti sağladıktan sonra şunları söyledi:

"İsabet bulduğuma gerçekten şaşırdım. Yere düşüyor gibiydim. Biraz şansa girdi, ama şikayetimiz yok tabii. Bunlar harika hisler. Bazen atarsınız, bazen de kaçırırsınız. Kaçırdığınız anları da kabullenmeniz gerek. Bence en önemli kısım bu. Takımım o anlarda bana güvenirse, ben de üzerinde çalışmaya devam ederim."

Kariyeri boyunca bir maçın son 30 saniyesinde olası skor eşitleme veya öne geçirme şutlarında 10/25'lik bir isabet oranı bulunan Doncic, LeBron James (57/178, %32), Kevin Durant (43/143, %30) ve Damian Lillard (37/106,% 35) gibi ligin en üretken ve kritik anlarda eli titremeyen yıldızların kariyer toplamlarına kıyasla, %40'lık bir başarı oranına sahip.


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