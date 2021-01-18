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Luka, şimdiden 2021 MVP'si için favori görülüyor!

Dallas Mavericks süperstarı Luka Doncic'in, 2021 NBA normal sezon MVP'si ödülü için favori oyuncu olarak görüldüğü bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
Dallas Mavericks süperstarı Luka Doncic'in, 2021 NBA normal sezon MVP'si ödülü için favori oyuncu olarak görüldüğü bildirildi.

2019-20 NBA sezonu, Los Angeles Lakers'ın 17. şampiyonluğunu ilan etmesiyle henüz sona ermiş olsa da, bahis şirketleri şimdiden gelecek sezonun kazananlarını tahmin ediyorlar.

2020-21 sezonunun ne zaman olacağı henüz belli bile değilken, en son raporlara göre, başlangıç tarihi 18 Ocak 2021 olarak iddia edilmişti.

SportsBetting.com'a göre Luka, arkasında Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo, Golden State Warriors süperstarı Steph Curry, Lakers süperstarları LeBron James ve Anthony Davis ile 2021 NBA MVP ödülünü kazanmak için favori olarak görülen oyuncu.

21 yaşındaki Sloven yıldız, ligdeki ikinci sezonunda Mavericks için maç başına 28.8 sayı, 9.4 ribaund ve 8.8 asist ortalamaları yakalamıştı.


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