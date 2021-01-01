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Luka, Sexton'a yaptığı faul için: "Kasıtlı değildi!"

Dallas Mavericks yıldızı Luka Doncic, geçtiğimiz gece Cleveland Cavaliers'a karşı oynanan maçtan atılması hakkında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
Dallas Mavericks yıldızı Luka Doncic, geçtiğimiz gece Cleveland Cavaliers'a karşı oynanan maçtan atılması hakkında konuştu.

Luka, Cavaliers'a karşı 124-97 galibiyetle sonuçlanan karşılaşmanın üçüncü çeyreğindeki bir ribaund pozisyonunda, Cavs guardı Collin Sexton'ın kasığına vurduğu için sportmenlik dışı faul almış ve oyundan atılmıştı.

Hakemler, üçüncü çeyreğin bitimine 10:05 kala gerçekleşen ribaund pozisyonu üzerine uzun bir inceleme yaptıktan sonra, Doncic'in Sexton'ın "kasık bölgesine agresif bir saldırı" yapmasından ötürü "flagrant foul 2" ile cezalandırılmasına karar verdiler.

Doncic, bu faul hakkında şunları söyledi:

"Videoyu gördüm. Ona vurduğumu biliyorum evet, ama kasıtlı yapmadım. Bence bu tür şeyler maçlarda çok sık oluyor, ama bilmiyorum. Benim açıklamam bu şekilde. Elbette ki kasıtlı değildi. Sadece iki adamın bir ribaund için mücadele edişiydi."

Sexton, Doncic'in mevzubahis pozisyonda kötü niyetinin olduğuna inanmadığını açıkladı:

"Bir box-out pozisyonuydu sadece. Ellerinizi kullandığınızda, genelde rakibinizin vücuduna hızlı bir şekilde vurursunuz ve bu sefer de kasığa denk gelmiş oldu. Ama sıkıntı yok."


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