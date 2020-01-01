"Luka rölantide bile savunma yapsa, ligin en iyisi olur!" iddiası

Bir NBA scout'ı, Dallas Mavericks'in süperstarı Luka Doncic'in harika bir hücum oyuncusu olduğu için, çok iyi bir savunma oyunu sergilemesinin önemli olmadığını söyledi.



Sports Illustrated'dan Chris Mannix'in yakın tarihli bir makalesinde Doncic, gelecek sezonun Mavericks kadrosunu genel olarak ele alan bir NBA scout'ı tarafından övgüyle karşılandı.



Hücumu çok iyi seviyede olsa da, Luka ligde başarısız bir savunma oyuncusu olarak biliniyor. Bunun sebeplerinden bazıları da çok atletik olmaması ve yanal hareketlerinde veya perdelemelerin etrafından dolaşmakta güçlük çekmesi olarak gösteriliyor.



Ancak mevzubahis NBA scout'ına göre, Luka'nın savunması uzun vadede önemli olmayabilir:



"Luka harika bir hücum oyuncusu. Savunma tarafında büyük bir oyun sergilemesine gerek yok, rölantide oynaması yeterli. Bunu yaparsa, ligin en iyi oyuncusu olabilir."



