Dallas Mavericks süperstarı Luka Doncic, eski takım arkadaşı Kristaps Porzingis ile "oynamaktan hoşlanmadığını" iddia eden Chandler Parsons'ın ifadelerini yalanladı.



Parsons geçtiğimiz Pazartesi günü FanDuel'in Run it Back programında Dončić'in Porziņģis ile "oynamaktan hoşlanmadığını" ve aralarında "gerçek bir çekişme" olduğunu öne sürmüştü.



Doncic, Parsons'ın bu ifadeleriyle ilgili şu açıklamayı yaptı:



"Chandler Parsons'la hayatımda belki iki kez konuşmuşumdur, yani bunu nereden bilebiliyor anlamıyorum. KP ile aramız iyi. İnsanlar neden aksini söylüyor bilmiyorum."



Aynı iddia geçtiğimiz gün Porziņģis'e de sorulmuş, Boston Celtics pivotu ise eski takım arkadaşıyla olan ilişkisini "Yürütemedik." olarak yorumlamıştı.



Porziņģis 2019 sezonunun ortasında, potansiyel şampiyonluk yolunda Doncic'in yanında ikinci bir yıldız olarak yer alma umuduyla Mavericks'e katılmış, ancak ikili, Dallas'ın umduğu kimyayı geliştirmekte zorlanmıştı.



Parsons ise 2014 ve 2016 yılları arasında Mavericks'te forma giymişti ve Dallas'ın 2018 NBA Draft'ında Doncic'i seçmesinden iki sezon önce Memphis Grizzlies'e takas edilmişti.





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