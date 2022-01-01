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Luka'nın, Howard üzerinden acımasız posteri!

Dallas Mavericks süperstarı Luka Doncic, Los Angeles Lakers pivotu Dwight Howard'ı sert bir takip smacıyla poster yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Dallas Mavericks süperstarı Luka Doncic, Los Angeles Lakers pivotu Dwight Howard'ı sert bir takip smacıyla poster yaptı.

Geçtiğimiz gece Doncic, sahada ortaya koyduğu birçok yeteneğinin yanında, rakiplerinin üzerinden smaç basabileceğini de kanıtladı. Crypto.com Arena'da Lakers'a karşı Luka, ilk çeyreğin sonuna doğru bastığı büyük bir smaçla, ev sahibi taraftarları hayrete düşürdü.

İlk çeyreğin bitimine 3:18 kala Doncic, Spencer Dinwiddie'nin köşeden deneyip kaçırdığı üç sayılık şutun ribaundını takip ederek, pota altındaki Howard'ın üzerinden smaçla tamamladı.

Doncic bu harika smaçla karşılaşmada bulduğu 25 sayısına katkı yaparken, ayrıca 8 ribaund ve 5 asist de kaydetti:


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