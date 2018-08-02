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Luka Modric için Inter'e transfer cevabı!

Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Inter'in transfer etmek istediği Hırvat yıldız Luka Modric hakkında konuştu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Luka Modric için Inter'e transfer cevabı!
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02 Ağustos 2018 18:07
Inter'in transfer etmek istediği Luka Modric için Real Madrid Başkanı Florentino Perez fiyat belirledi: 750 milyon Euro...

''AYRILMASININ TEK YOLU...''

Hırvat yıldız hakkında konuşan Perez, ''Luka Modric'in takımdan ayrılmasının tek yolu, serbest kalma bedeli olan 750 milyon euronun ödenmesidir.'' sözlerini kullandı.

2020 yılına kadar Real Madrid ile sözleşmesi devam eden Modric, bu sezon İspanyol ekibinde forması en çok satılan futbolcu olmuştu.

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