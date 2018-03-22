Luka Modric galibiyetin şifresini açıkladı; "Bitiremedik, karakter gösterdik"

Hırvatistan'ın kaptanı, Rusya'yı penaltılarda mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından duygularını paylaştı.Ballon d'Or'u alabileceğini düşünüyor musun? sorusunu yanıtlayan Modric, "Bunu düşünmüyorum. En önemlisi takımımın kazanması. Kişisel ödüller benim için önemli değil." dedi.İlk yarıda kötü oynadıklarını vurgulayan Modric, "Oyunu istediğimiz gibi kontrol edemedik. Hiç iyi oynamadık. İkinci yarıda çok daha iyiydik" ifadelerini kullandı.Luka Modric sözlerini, "Maalesef oyunu bitiremedik ancak tekrar karakter göstererek yarı finale yükseldik. Bu maçta da keyif almaya çalışacağız. Dinlenmek ve iyi hazırlanmak için yeterli zamanımız var" ifadeleriyle tamamladı.Hırvatistan'ın kaptanı Luka Modric, Hırvatistan-Rusya maçının adamı seçildi.