Luka Modric: ''Artık Türkiye maçının unutabiliriz...''

Hırvatistan'ın yıldızı Luka Modric, Danimarka'yı eledikleri maçın ardından Türkiye itiraflarında bulundu.

02 Temmuz 2018 17:02
Luka Modric: ''Artık Türkiye maçının unutabiliriz...''
Hırvatistan Milli Takımı'nın yıldız futbolcusu Luka Modric, Dünya Kupası son 16 eşleşmesinde Danimarka ile karşılaştıkları maçta akıllarına Euro 2008'de Türkiye ile oynadıkları maçın geldiğini söyledi.

''AKLIMIZDA TÜRKİYE MAÇI VARDI''
İngiliz The Guardian gazetesine konuşan Modric, ''Euro 2008'deki Türkiye maçını unutamadık. O turnuvadan sonra ilk turu geçmeyi de başaramamıştık. Bu şansızlığı kırmamız lazımdı. Hiç kolay olmadı çünkü aklımızda hala Türkiye maçı vardı. Bence tüm Hırvatistan'ın aklında o Türkiye maçı vardı. Danimarka maçını kazandığımıza göre artık Türkiye maçının aklımızdan çıkartabiliriz.'' dedi.

''BUNA İHTİYACIMIZ VARDI''

Danimarka galibiyetinin kendileri için büyük önem taşıdığını belirten Luka Modric, ''Bu galibiyet bizim için çok şey anlam ifade ediyor. Maçtan önce de belirttiğim gibi 2008'den beri tur geçemiyoruz. Bu takım ruhuna ihtiyacımız vardı.'' şeklinde konuştu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler

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