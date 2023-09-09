Luka Modric, Arda Güler'e övgü yağdırdı

Real Madrid'in yıldız oyuncusu Luka Modric, Arda Güler hakkında övgü dolu sözler sarf etti.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Luka Modric, Arda Güler'e övgü yağdırdı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Eylül 2023 11:10
Real Madrid'ın yıldız oyuncusu Luka Modric, bu sezon Fenerbahçe'den transfer edilen takım arkadaşı Arda Güler'e övgüler yağdırdı.

"EKSTRA YETENEKLERİ VAR"

Hırvat oyuncu, "Arda ekstra bir yeteneğe sahip. Sakatlanmadan önce idmanlarda bunu net bir şekilde görebiliyordunuz. Futbolu spektaküler olacak." dedi.

"MÜTEVAZI"

Arda'nın karakterine de dikkat çeken Modric, "Top ayağındayken sahip olduğu yetenekler çok özel. Ayrıca saha içindeki hünerlerinin dışında çok iyi, alçak gönüllü, mütevazı ve her zaman öğrenmeye istekli bir kişi" ifadelerini kullandı.

Sezon başı kampında sakatlık geçirip ameliyat olan Arda Güler'in, eylül ayının sonunda sahalara dönmesi bekleniyor.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery