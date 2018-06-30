Luka Modric: "Altın Top'u değil, madalyayı istiyorum"

Hırvatistan'ın yıldızı Luka Modric, İngiltere ile oynayacakları yarı final maçını değerlendirdi.



İngiltere'nin İsveç'i elediği maçı izlediklerini belirten Modric, "TV'de seyrettik ve ne kadar güçlü olduklarını gördük. Çok zorlu ve talepkar bir maç bekliyoruz. Tıpkı diğer Dünya Kupası maçlarında olduğu gibi. Eğlendik ve bitti. Artık bu maça hazırlanıyoruz." ifadelerini kullandı.



İngiltere'nin oyunundaki kuvvetli yanlara değinen yıldız orta saha, "Duran toplarda ne kadar güçlü olduklarını gördük. Bu konuda daha iyi savunma yapmalıyız. Zira, Rusya maçında da duran toptan gol yedik." yorumunu yaptı.



Altın Top ödülü hakkında konuşan Modric, "Açıkçası ödülü düşünmüyorum. Dürüst olmak gerekirse, takımın başarısını her şeyden daha çok istiyorum. Şimdiden büyük bir başarı elde ettik ama daha fazlasını yapabiliriz. Bireysel ödüller beni alakadar etmiyor. Elbette belli değerleri var ama bunlar benin için önemli değil. Ben evime madalya ile dönmek istiyorum." diyerek sözlerini sürdürdü.



"6 GÜNDE İKİ KERE 120 DAKİKAYA GİDEN MAÇ OYNADIK"



Takımlarındaki son durumu değerlendiren Modric, "Çok zor durumdayız. Birçok sakat oyuncumuz var. Rusya maçını daha erkenden bitirip daha fazla dinlenme, daha az yorumla şansımız olabilirdi. Küçük bir konsantrasyon kaybının ağır sonuçları oldu. Harika bir maç çıkardık ama çok daha iyisini yapacak potansiyelimiz var. 6 günde iki tane 120 dakikaya giden maç oynadık. Bu çok zorlayıcı. Fakat, çok gururluyuz. Çok zorlu bir yolculuğumuz var. Turnuva öncesi tahminlerini boşa çıkardık. Umarım, finale çıkabiliriz." diyerek sözlerini noktaladı.



