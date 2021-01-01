Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Luka, Mavs ile sözleşmesini uzatmayı planlıyor

Dallas Mavericks süperstarı Luka Doncic, bu yaz Mavericks ile sözleşme uzatması imzalamayı planladığının sinyallerini verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Dallas Mavericks süperstarı Luka Doncic, bu yaz Mavericks ile sözleşme uzatması imzalamayı planladığının sinyallerini verdi.

Ekibi ile uzatma kontratı imzalaması hakkında soru sorulduğunda, Doncic gülümseyerek "Sanırım cevabı biliyorsunuz" ifadesini kullandı.

Bu yıl All-NBA kadrolarından birine seçilmesi beklenen Luka, bu sayede maaş sınırının %30 miktarı düzeyinde, beş yıllığı 200 milyon dolar üzerinde bir çaylak ölçekli maksimum kontrat uzatması için uygun durumda olacak.

ESPN'den Bobby Marks'a göre, 2022-23 sezonundaki 115 milyon dolarlık maaş sınırına bağlı olarak, Luka'nın sözleşmesi şu yıllık değerlere sahip olabilir:

2022-23: 34.7 milyon dolar
2023-24: 37.5 milyon dolar
2024-25: 40.3 milyon dolar
2025-26: 43.1 milyon dolar
2026-27: 45.9 milyon dolar


En çok okunanlar
  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal