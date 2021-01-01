Luka, Mavs ile sözleşmesini uzatmayı planlıyor

Dallas Mavericks süperstarı Luka Doncic, bu yaz Mavericks ile sözleşme uzatması imzalamayı planladığının sinyallerini verdi.



Ekibi ile uzatma kontratı imzalaması hakkında soru sorulduğunda, Doncic gülümseyerek "Sanırım cevabı biliyorsunuz" ifadesini kullandı.



Bu yıl All-NBA kadrolarından birine seçilmesi beklenen Luka, bu sayede maaş sınırının %30 miktarı düzeyinde, beş yıllığı 200 milyon dolar üzerinde bir çaylak ölçekli maksimum kontrat uzatması için uygun durumda olacak.



ESPN'den Bobby Marks'a göre, 2022-23 sezonundaki 115 milyon dolarlık maaş sınırına bağlı olarak, Luka'nın sözleşmesi şu yıllık değerlere sahip olabilir:



2022-23: 34.7 milyon dolar

2023-24: 37.5 milyon dolar

2024-25: 40.3 milyon dolar

2025-26: 43.1 milyon dolar

2026-27: 45.9 milyon dolar



