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Luka, LeBron'un ayakkabı anlaşması arzusundan çok etkilenmiş!

Dallas Mavericks süperstarı Luka Doncic, Los Angeles Lakers yıldızı LeBron James'in kendisini Nike bünyesinde "Team LeBron"a almak istemesi üzerine konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Dallas Mavericks süperstarı Luka Doncic, Los Angeles Lakers yıldızı LeBron James'in kendisini Nike bünyesinde "Team LeBron"a almak istemesi üzerine konuştu.

LeBron geçtiğimiz haftalarda Luka ile bir ayakkabı anlaşması imzalamak istediğini açıklamıştı.

Doncic, James'in ayakkabı ekibinin bir parçası olmasını istediğini duymaktan çok etkilendiğini paylaştı:

"Kendimi özel hissettim. Açıkçası daha önce haberim yoktu. Biri bana gönderdiğinde görmüştüm. O şekilde haberim olmuştu. Ama dediğim gibi, bu özel bir şey. Açıklaması zor."

21 yaşındaki Doncic, Jordan markası ile sponsorluk anlaşması imzalamıştı.


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