Luka: "KOVID-19 sonrası forma girmeye çalışıyoruz"

Dallas Mavericks süperstarı Luka Doncic, Mavs ekibinin geçtiğimiz gece altı maçlık mağlubiyet serisini sonlandırması sonrası konuştu.



Mavericks, dün gece Atlanta Hawks'ı 122-116 mağlup ederek, altı maçlık mağlubiyet serisine son vermişti. Karşılaşmayı 27 sayı, 8 ribaund ve 14 asistle tamamlayan Luka, takımının tekrar bir galibiyet alması konusunda iyimser olduğunu ifade etti:



"Bu takımla ilgili düşüncelerim oldukça iyi yönde. KOVID sonrası forma girmeye çalışıyoruz, ancak bence toparlayacağız. Yalnızca zor bir dönem geçirdik ve tek yapmamız gereken pozitif kalarak, basketbolun tadını çıkarmak."



Galibiyete rağmen Dallas, Batı Konferansı'nda 9 galibiyet ve 13 mağlubiyetle 13'üncü sırada yer alıyor.



