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Luka, Kobe'yi son gördüğü anı tekrar hatırladı!

Dallas Mavericks süperstarı Luka Doncic, merhum Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Bryant'ı en son gördüğü anı hatırladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Dallas Mavericks süperstarı Luka Doncic, merhum Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Bryant'ı en son gördüğü anı hatırladı.

Doncic, bu sezon NBA playofflarında çok iyi bir performans ortaya koyuyor ve Mavericks'i bir sonraki tura geçirme yolunda ilerliyor.

Luka'nın Kobe'yi şahsen gördüğü son an, geçtiğimiz sezon gerçekleşmişti. Nasıl gerçekleştiğini ise şu şekilde anlattı:

"Benim dilimde (Slovence) bazı kötü sözler söylüyordu ve ben de 'Benim dilimde benimle konuşan kim?' diye aklımdan geçirmiştim. Arkamı döndüğümde, bu Kobe'ydi! İnanılmazdı. O günü asla unutmayacağım, onunla fotoğraf da çekilmiştik ve küçükken izlediğim adamlardan biriydi."


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