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Luka, kendisine tepkili!: "Daha iyisini yapmalıyım..."

Dallas Mavericks süperstarı Luka Doncic, dün gece Charlotte Hornets'a karşı gösterdiği kötü şut performansına tepki gösterdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Dallas Mavericks süperstarı Luka Doncic, dün gece Charlotte Hornets'a karşı gösterdiği kötü şut performansına tepki gösterdi.

Doncic, Mavericks'in Hornets'e karşı aldığı büyük yenilgide hayal kırıklığı yaratan bir performans kaydettiği için daha iyi olmanın yollarını aradığını belirtti.

Üçlük çizgisinin gerisinden denediği beş şutta da isabet bulamamış olan Mavs yıldızı, genel olarak 4/10 şut isabetiyle yalnızca 12 sayıda kaldı ve hücumda ritmini bulamadı.

Mavs mağlubiyetinden sonra Sloven süperstar, her gün çalışmaya devam ederse şutlarının gireceğine olan inancını dile getirdi:

"Daha iyisini yapmalıyım. Üçüncü sezonumda, 21 yaşındayım. Daha çok gelişebilirim. Halen çok gelişebilirim, yani her gün bu şutlara çalışmam gerekiyor. Eğer çalışırsam, gireceklerdir. Bakış açım bu. "

Mavericks bu sezon başarılı olmak istiyorsa, Doncic'in performansı çok önemli bir faktör olacak.


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