Luka: "Kawhi bizi mahvetti..."

LA Clippers süperstarı Kawhi Leonard, geçtiğimiz gece Dallas Mavericks'e karşı playoff ilk turu serisinin 6. maçında alınan 104-97'lik galibiyetteki performansı hakkında konuştu.



Leonard, Clippers'ın sezonunun ve şampiyonluk umutlarının tehlikede olduğu dün geceki maçta, seride American Airlines Center'da üst üste üçüncü kez alınan galibiyet için, Clippers formasıyla en iyi performanslarından birine imza attı.



Kawhi, karşılaşmadan sonra şunları söyledi:



"Genel olarak hepsi zihniyete dayanıyor. Kesinlikle eve dönmek istemediğim ve sahada irademi ortaya koyarak, maçı kazanmak istediğim bir ruh halindeydim. Ve takım arkadaşlarım da aynı zihniyete sahipti.



Takım arkadaşlarıma aşılamaya çalıştığım şey de buydu. Pes etmeyerek savaşmaya devam ettiğimiz durumda, ne olacağını asla bilemeyeceklerini söylemiştim. Yalnızca umutlarını kaybetmemelerini ve sıkı oynayarak, keyif almalarını istedim. Yapabileceğiniz tek şey de bu."



"BİZİ MAHVETTİ..."



En iyi playoff performanslarından birinde Leonard, denediği 25 şuttan 18'inde isabet buldu ve 45 sayısının 12'sini dördüncü çeyrekte attı. Seriyi 7. maçı zorlamak için ise Leonard, bitime bir dakikadan biraz fazla kalan bir sürede üst üste sekiz sayı kaydetti.



Maçı 29 sayı, 11 asist ve 8 ribaund ile tamamlayan Mavericks yıldızı Luka Doncic, Kawhi'ın performansı hakkında şunları söyledi:



"Bizi mahvetti. Olan bu. Çok iyi oynadı. O böyle bir oyuncu."



