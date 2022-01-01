Luka: "Ja Morant, bu sezon 'MVP seviyesinde' oynuyor!"

Dallas Mavericks süperstarı Luka Doncic, Memphis Grizzlies'in yıldızı Ja Morant'in bu sezon "MVP seviyesinde oynadığını" söyledi.



"The Dallas Morning News"a konuşan Doncic, Ja hakkındaki düşüncelerini şu şekilde aktardı:



"Bastığı o smacı ve son saniye şutunu gördüm. Harika. Bu sezon inanılmaz oynuyor, tam MVP seviyesinde. Herkes bu yıl onun nasıl bir oyuncu olduğunu gördü. İnanılmaz biri, inanılmaz yeteneklli ve izlemesi de çok eğlenceli."



NBA'deki üçüncü yılında gerçek bir yıldız olduğunu kanıtlamış olan Morant, bu sezon maç başına 27.6 sayı ve 6.6 asist ortalamalarına sahip.



