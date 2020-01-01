Luka itiraf etti: "En iyi formumda değilim..."

Dallas Mavericks süperstarı Luka Doncic, form olarak en iyi durumda olmadığını açıkça itiraf etti.



Yakın zamandaki bir röportajda spor muhabiri Brad Townsend, Doncic'e Twitter kullanıcılarının formuyla ilgili şüphe duymaları ile ilgili bir soru sordu.



Luka, bu soruya çok rahat ve dürüst bir şekilde, şöyle cevap verdi:



"Yani, Twitter'da insanlar her şeyi söylüyor. Fakat doğru, en iyi formumda değilim. Ama kesinlike olacağım. Lakin hiç kaslı bir adam değildim, biliyorsunuz. Yani ne diyebilirim?"



2.01 boyunda ve 104 kg ağırlığında kaydedilen Luka'nın her daim en iyi formunda olup olmadığı tartışma konusu olsa da, sahada gösterdiği performans ve üretimi, bu soruları önemsiz kılıyor.



