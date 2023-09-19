Dallas Mavericks süperstarı Luka Doncic'in, senelik 70 milyon dolarlık potansiyel kontratla NBA tarihine geçme yolunda olduğu iddia edildi.



Maç başına 32,4 sayı ortalaması ile ligi sayı krallığında ikinci sırada tamamladığı sezonun ardından, Sloven süperstarın NBA kontrat tarihinde tarihi bir dönüm noktasına ulaşma yolunda ilerlediği söylendi.



ESPN'den Bobby Marks, Doncic'in NBA tarihinde bir sezonda 70 milyon dolar kazanan ilk oyuncu olma yolunda ilerlediğini kaydetti.



Kontratını 2024'te uzatamasa da, kriterleri karşılayan Doncic 2025'te sözleşmeyi imzalaması durumunda bu kontrat 2026-27 sezonunda start alacak.



Önümüzdeki üç yıl içinde maaş tavanının %10 oranında yükselmesi durumunda ise, Doncic'in bu kontratının toplamda 367,5 milyon dolara ulaşabileceği ve sözleşmesinin son yılında 83,6 milyon dolar kazanabileceği düşünülüyor.



