Luka, hakemlere "sızlandığına" dair eleştirilere yanıt verdi

Dallas Mavericks süperstarı Luka Doncic "hakemlere mızmızlanma" eleştirilerine hak verdi ve bu eylemini azaltması gerektiğini kabul etti.



Dallas, Batı Konferansı'nda 12 galibiyet ve 14 mağlubiyetle 11'inci sırada yer alırken, takımın yıldız ismi Doncic hakemlere sızlanma ve vücut diliyle eleştiri oklarının hedefi haline gelmişti.



Ünlü ESPN analisti Stephen A. Smith, 21 yaşındaki Sloven yıldıza aldığı eleştirilerle ilgili bir soru yöneltti, ve Doncic bu eleştirileri kabul ederek, "bir kısmının" doğru olduğunu itiraf etti:



"Bir kısmının doğru olduğunu düşünüyorum… özellikle bu yıl. Ama son birkaç maçta bu konuda daha iyiye gittiğimi de düşünüyorum. Lakin buna bir dur demem gerekiyor, doğru olmadığının farkındayım.



Fakat bence bu, sızlanmaktan çok kazanmak istemekle ilgili. Bir süredir kötü bir durumdaydık, dediğim gibi, arka arkaya altı mağlubiyet almıştık. Bu da size yapmak istemediğiniz şeyleri yaptırabiliyor. Birçok şeyi yanlış yaptığımı biliyorum ve bundan ders almam gerekli. Hala gencim ve bunlardan bir ders çıkarabilirim."



