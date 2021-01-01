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Luka: "Hakemlere çok ağladığım doğru..."

Dallas Mavericks süperstarı Luka Doncic, hakemlere "çok fazla sızlandığını" kabul etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Dallas Mavericks süperstarı Luka Doncic, hakemlere "çok fazla sızlandığını" kabul etti.

Doncic, Mavericks'in Brooklyn Nets'i 113-109 skorla yendiği maçın ardından, 'NBA on TNT ekibiyle' yaptığı röportajda konuyu şu şekilde ele aldı:

"Çok sızlanıyorum. Hakemlere konuşmayı bırakıp sakin kalmam lazım. Bunun farkındayım. Yapmamam gereken bir şey. Maçlardaki duygu yoğunluklarını düşününce zor bir durum, ama tabii ki bırakmam gerekiyor. Üzerinde çalışmam lazım."

Bu sezon toplamda 15 kez teknik faul almış olan Luka, bir tane daha alması durumunda kurallar gereği 1 maç uzaklaştırma cezası alacak. Sloven yıldız, bir önceki 2019-20 sezonunda 13 teknik faul almış ve NBA'de en çok teknik faul alan yedinci oyuncu olmuştu.


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