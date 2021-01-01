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"Luka, geçen yazdan beri Simmons'la oynamakla ilgileniyor" iddiası

Dallas Mavericks süperstarı Luka Doncic'in 'geçtiğimiz yazdan beri' Philadelphia 76ers yıldızı Ben Simmons ile oynamakla ilgilendiği iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Dallas Mavericks süperstarı Luka Doncic'in 'geçtiğimiz yazdan beri' Philadelphia 76ers yıldızı Ben Simmons ile oynamakla ilgilendiği iddia edildi.

Sixers yazarı Austin Krell, Luka'nın 2021 yazından bu yana Simmons ile güçlerini birleştirmeye ilgi duyduğunu, ancak Avustralyalı oyuncuyla bağlantı kurmaya çalışan tek kişinin o olmadığını tweet'ledi:

"Bir kaynağa göre Luka Doncic, Ben Simmons ile oynamakla ilgilendiğini ifade eden oyuncular arasında. Bu ilgisi geçtiğimiz yaz dönemine kadar uzanıyor."

Bu haftanın başlarında Simmons'ın, Damian Lillard ile güçlerini Portland'a birleştirmesiyle ilgili iddialar ortaya atılmıştı. Simmons, 2021 NBA playofflarındaki mental çöküşünden bu yana henüz Sixers forması giymiş değil.


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