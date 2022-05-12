Luka Doncic rekor kırdı, rakibimiz belli oldu

EuroBasket 2022 B Grubu 5. maçında Slovenya ile Fransa karşı karşıya geldi.



Lanxess Arena'da oynanan mücadeleyi Slovenya 88-82 kazanırken, Slovenya'nın yıldız oyuncusu Luka Doncic, 47 sayı 7 ribaunt 5 asistlik performansıyla maça damgasını vurdu.



Doncic, bu performansı ile birlikte EuroBasket 2022'de daha önce 41 sayı atan Giannis Antetokunmpo'yu geride bırakırken, EuroBasket tarihinde de Dirk Nowitzki'nin 43 sayılık performansını da geçerek bir maçta en fazla sayı atan ikinci oyuncu oldu. Birinci sırada ise EuroBasket 1957'de Arnavutluk karşısında 63 sayı kaydeden Belçikalı Eddy Terrace yer alıyor.



TÜRKİYE'NİN RAKİBİ BELLİ OLDU



Slovenya karşısında aldığı 88-82'lik mağlubiyet ile B Grubu'nu üçüncü sırada tamamlayan Fransa, son 16 turunda Türkiye'nin rakibi oldu.



