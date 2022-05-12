Sporx 2022 FIBA EuroBasket
Luka Doncic rekor kırdı, rakibimiz belli oldu

Luka Doncic rekor kırdı, rakibimiz belli oldu

EuroBasket 2022 B Grubu 5. maçında Slovenya, Fransa'yı 88-82 mağlup etti.

EuroBasket 2022 B Grubu 5. maçında Slovenya ile Fransa karşı karşıya geldi.

Lanxess Arena'da oynanan mücadeleyi Slovenya 88-82 kazanırken, Slovenya'nın yıldız oyuncusu Luka Doncic, 47 sayı 7 ribaunt 5 asistlik performansıyla maça damgasını vurdu.

Doncic, bu performansı ile birlikte EuroBasket 2022'de daha önce 41 sayı atan Giannis Antetokunmpo'yu geride bırakırken, EuroBasket tarihinde de Dirk Nowitzki'nin 43 sayılık performansını da geçerek bir maçta en fazla sayı atan ikinci oyuncu oldu. Birinci sırada ise EuroBasket 1957'de Arnavutluk karşısında 63 sayı kaydeden Belçikalı Eddy Terrace yer alıyor.

TÜRKİYE'NİN RAKİBİ BELLİ OLDU

Slovenya karşısında aldığı 88-82'lik mağlubiyet ile B Grubu'nu üçüncü sırada tamamlayan Fransa, son 16 turunda Türkiye'nin rakibi oldu.

S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya5401431368639
2Türkiye5302403378258
3Karadağ530238137838
4Belçika530238438318
5Bulgaristan5104427475-486
6Gürcistan5104381425-446
Son Dakika Haberleri
12 Dev Adam'ın EuroBasket 2022 kadrosu açıklandı

12 Dev Adam'ın EuroBasket 2022 kadrosu açıklandı

Gürcistan'da Shengelia şoku!

Gürcistan'da Shengelia şoku!

İşte EuroBasket'te yer alacak NBA yıldızları

İşte EuroBasket'te yer alacak NBA yıldızları

Letonya'da ağır yenilgi

Letonya'da ağır yenilgi

Türk basketbol tarihinin 10 yıldızı

Türk basketbol tarihinin 10 yıldızı
sporx.com web sitesinde yer alan tüm sayısal veriler, istatistikler ve tahminler sadece bilgilendirme amaçlıdır. Köşe yazılarında yer alan içerik yazarların kendi görüşleri olup; ilgili konu hakkında sporx.com'un genel görüşünü yansıtmaz. Web sayfalarımızda yer alan bilgiler ve doğrulukları tarafımızca garanti edilmemekte olup, bu bilgiler belli bir getirinin sağlanmasına yönelik olarak verilmemektedir. Bu nedenle bu sayfalarda yer alan bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak her türlü maddi/manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı sporx.com sorumlu tutulamaz.