Luka Doncic'e 207 milyon dolarlık kontrat!

Dallas Mavericks süperstarı Luka Doncic'in, beş yıllığı 207 milyon dolarlık 'supermax' çaylak kontrat uzatmasını imzalamayı kabul ettiği belirtildi.



Kontratının beşinci senesi öncesinde bir opsiyonu bulunacak olan Doncic, bu sayede 2026'da serbest oyuncu olabilecek.



Luka, son iki sezonda All-NBA kadrolarının ilk beşlerinde yer aldığından ötürü, uzatmayı imzalamaya hak kazanmıştı.



Mavericks'in sahibi Mark Cuban, genel menajer Nico Harrison, başantrenör Jason Kidd, genel menajer yardımcısı Michael Finley, özel danışman Dirk Nowitzki ve oyuncu sağlık ve performans direktörü Casey Smith de dahil olmak üzere takım liderlerinden oluşan bir grup, Doncic'e ve menajeri Bill Duffy'ye sözleşmeyi resmen sunmak adına Slovenya'ya gittiler.



Doncic'in sözleşmeyi bugün içinde Slovenya'da imzalayacağı ve orada bir basın toplantısı düzenleyeceği açıklandı.



"Bugün bir rüya gerçek oldu. Basketbol oyunu bana çok şey verdi ve beni pek çok harika yere götürdü. Mavericks'in bir parçası olarak Dallas'ta kaldığım için heyecanlıyım ve hayranlarımın desteğine teşekkür ediyorum."



