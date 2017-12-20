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Luka Doncic atıldı, Real Madrid fark yaptı

Real Madrid, Euroleague'in 13. haftasında Valencia Basket'i 91-72 mağlup etti.

Kaynak: Sporx.com
Luka Doncic atıldı, Real Madrid fark yaptı
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20 Aralık 2017 00:45
Euroleague'in 13. haftasında Real Madrid, taraftarı önünde Valencia Basket'i konuk etti. Real Madrid'in yıldızı Luka Doncic'in rakibine yaptığı hareket sonrası oyundan atıldığı maçta Real Madrid, Valencia Basket'i 91-72 mağlup etti.

Real Madrid, bu sonucun ardından Euroleague'deki galibiyet sayısını 7'ye çıkarırken, Valencia Basket 10. yenilgisini aldı.

Real Madrid bir sonraki maçında Brose Baskets Bamberg ile karşılaşacak. Valencia Basket ise bir sonraki maçında sahasında Zalgiris Kaunas'ı konuk edecek.

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