Luka Doncic: "All-Star! Bu bir rüya"

Dallas Mavericks'in çaylak yıldızı Luka Doncic, 2019 NBA All-Star oylamasında LeBron James'in ardından Batı Konferansı'nda ikinci forvet olması nedeniyle çok mutlu olduğunu söyledi.
mavs.com'a konuşan Luka Doncic, "Listeyi görünce gerçekten çok şaşırdım. İnanılmaz bir şey bu. Dünyanın en mutlu insanı oldum o an. Oylamayı gördükten sonra bu sezon All-Star olabileceğimi düşünüyorum. Herkes, All-Star olmak ister. Çocukken NBA'de oynamayı hayal ederdim. Şimdi All-Star maçında sahada olma ihtimalim var. Bu bir rüyaydı!
" ifadelerini kullandı.
NBA tarafından açıklanan ilk listede Luka Doncic, aldığı 679.839 oyla LeBron James'in ardından en çok oy alan ikinci forvet, toplamda ise Stephen Curry ve Derrick Rose'dan sonra da dördüncü isim oldu.