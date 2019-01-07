Luka Doncic: "All-Star! Bu bir rüya"

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Dallas Mavericks'in çaylak yıldızı Luka Doncic, 2019 NBA All-Star oylamasında LeBron James'in ardından Batı Konferansı'nda ikinci forvet olması nedeniyle çok mutlu olduğunu söyledi.mavs.com'a konuşan Luka Doncic, "" ifadelerini kullandı.NBA tarafından açıklanan ilk listede Luka Doncic, aldığı 679.839 oyla LeBron James'in ardından en çok oy alan ikinci forvet, toplamda ise Stephen Curry ve Derrick Rose'dan sonra da dördüncü isim oldu.