Dallas Mavericks süperstarı Luka Doncic, New Orleans Pelicans'ın Sezon İçi Turnuvası sahasına eleştirilerde bulundu.



Takımının Pelicans'a karşı Sezon İçi Turnuvası karşılaşmasında aldığı 131-110'luk zorlu yenilgi sonrası Doncic, yeni saha dizaynıyla ilgili memnuniyetsizliğini dile getirdi.



Maçı 16 sayıyla tamamlayan Doncic, turnuva için özel olarak döşenen kortla ilgili hoşnutsuzluğunu, sahanın kaygan ve eşit olmayan yüzeylerinden şikayetçi olarak belirtti:



"Tüm renkler bir tarafa, bugünkü saha gerçekten kötüydü. Ciddi derecede kaygandı. Ve bazı yerlerde top gerçekten sekmedi. Eğer sahalarımız böyle olacaksa, oynanabilecek düzeyde olduğundan emin olmamız lazım. Dallas'ta olduğu gibi."



Doncic bu sezon 11 maçta 31.1 sayı, 7.9 asist ve 7.8 ribaund ortalamaları yakalıyor.





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