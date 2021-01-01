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Luka'dan "NBA'de bana yıldız düdüğü çalınmıyor" esprisi

Dallas Mavericks süperstarı Luka Doncic, NBA'de hakemlerin kendisine olan tutumu hakkında espri yaparak, "Pek yıldız düdüğü çalınmadığını" söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Dallas Mavericks süperstarı Luka Doncic, NBA'de hakemlerin kendisine olan tutumu hakkında espri yaparak, "Pek yıldız düdüğü çalınmadığını" söyledi.

Luka, özellikle geçen sene hakemlerin düdüklerinden sürekli şikayetçi olan bir oyuncu olarak görülmeye başlanmıştı.

Slovenya'nın Olimpiyat Elemeleri turnuvasındaki son galibiyetinin ardından Doncic, NBA'de hiç düdük alamadığına dair bir espri yaptı. Açıklaması, NBA'e kıyasla FIBA'da "yıldız düdüklerinin" çalınmamasıyla ilgili bir soruya yanıt olarak geldi:

Associated Press yazarı Tim Reynolds, Luka'nın ifadesini tweetinde şöyle paylaştı:

"Luka Doncic'e Slovenya maçından sonra NBA'de olduğu gibi FIBA'da da yıldız düdükleri alıp almadığı soruldu.

Yüzünde gülümsemeyle, 'NBA'de bana pek düdük çalınmıyor bence.' dedi."


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