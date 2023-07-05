Dallas Mavericks süperstarı Luka Doncic'in, takımı bu yaz Kyrie Irving'i tutması için "ısrarcı olduğu" iddia edildi.



Mavericks, serbest oyuncu döneminde birçok takımla adı geçen Irving'e üç yıllığı 126 milyon dolarlık bir kontrat vererek, kendisini takımda tutmayı başarmıştı.



Heavy'den Steve Bulpett, "Irving'in kalması için ısrarcı olan" ismin Doncic olduğunu açıkladı:



"Heavy Sports'un birden fazla kaynağına göre, Irving yeni takım arkadaşlarının güvenini ve inancını kazanmak için çok çalışmış, ancak Doncic hücumun komutasını bırakmakta zorlanmıştı.



Doncic'in Irving'in kalması için ısrarcı olduğu söylentileri, artık uyum yakalama ve birbirlerini geliştirme gerekliliğini kabul etmeye başladığının bir göstergesi olabilir."



Geçtiğimiz normal sezonda Irving, Mavericks adına 27.1 sayı, 5.1 ribaund ve 5.3 asistle oynamıştı.



