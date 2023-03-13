Dallas Mavericks süperstarı Luka Doncic'in bu gece Memphis Grizzlies'e karşı oynanacak maçı kaçıracağı, takım arkadaşı Kyrie Irving'in ise oynamasının 'şüpheli' olduğu açıklandı.



Doncic'in sol uyluğundaki gerginlik sebebiyle bu gece üst üste ikinci maçını kaçıracağı, Irving'in ise sağ ayağındaki ağrı nedeniyle durumunun 'şüpheli' olduğu kaydedildi.



Doncic ve Irving, geçtiğimiz Cumartesi günü Grizzlies'e karşı alınan 112-108'lik mağlubiyette forma giyememişlerdi..



Sol kalçasının birkaç maçtır kendisini rahatsız ettiğini ve ağrının giderek arttığını belirtmiş olan Luka, bu sebepten ötürü önceki Çarşamba günkü oynanan New Orleans Pelicans karşılaşmasını üçüncü çeyrekte terk etmek durumunda kalmıştı.



Koç Jason Kidd'e göre Doncic, ağrısı geçtiğinde kadroya geri dönecek ve Mavs ekibi ise, Luka'nın durumunu günlük olarak değerlendirecek.



Irving ise, sağ ayağındaki ağrıyı ilk olarak mevzubahis Pelicans karşılaşmasında 41 dakika oynadıktan sonra hissettiğini söylemişti.





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